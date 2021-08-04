البحرين وروسيا تناقشان التعاون بمجال الأمن الغذائي

صرح خالد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، في لقاء مع "سبوتنيك"، بأن وفد البحرين خلال زيارة إلى روسيا للمشاركة في القمة الاقتصادية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021" ناقش التعاون في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف نجيبي، قائلا "عقدنا اجتماعات مع نائب وزير الصناعة والتجارة وممثلين عن وزارة الزراعة وشركة تجارة الحبوب الروسية ، وبنك VTB الروسي، ناقشنا خلالها الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها البحرين والاتحاد الروسي للشركات والمستثمرين. وقال نجيبي إن البلدين بحثا أيضا في عدد من المقترحات الخاصة بالتعاون في مشروعات الأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير وتعزيز الأمن الغذائي والمائي".

وبحسب النائب، تبحث البحرين مع المنظمات الروسية آليات زيادة التبادل التجاري وزيادة الصادرات من المنتجات الحلال إلى البحرين والدول الإسلامية، والتعاون في الصناعة الزراعية، والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة الميكانيكية، والتعدين.

وتابع قائلا "عملنا على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية من خلال تشكيل لجنة عمل مشتركة لتطوير آليات التنسيق بين رجال الأعمال في البلدين لتحسين العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وروسيا ونأمل التعاون مع الجانب الروسي في مجال التكنولوجيا والابتكار، فضلا عن تكثيف تبادل الخبرات والفرص لخلق شراكات في جميع المجالات".