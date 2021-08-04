السيسي يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب اللبناني.

وقال الرئيس السيسي، إن "لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريداً كما نحب أن نراه".

جاء ذلك في بيان نشره، السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وشارك الرئيس المصري، صباح اليوم، عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن الهدف من المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني هو تقييم حجم المساعدات التي يحتاجها اللبنانيون.

وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "المؤتمر الدولي الذي سيقام عبر الفيديو في الرابع من أغسطس/آب، بعد عام على انفجار مرفأ بيروت يهدف لتقييم حصيلة المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي منذ مؤتمر الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2020 وكيفية توزيعها".

هذا وأكد الإليزيه إنه سيتم غدا تقييم حجم المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني من أجل إيجاد الحلول في خضم الأزمة التي يعيشها لبنان.

من جهة أخرى نوه الإليزيه بأن اجتماع يوم غد سيكون فرصة للدعوة لتشكيل حكومة لبنانية "تتمتع بالمصداقية والكفاءة من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة".

وأخيرا قالت الرئاسة الفرنسية، إنه وخلال المؤتمر الدولي سيتم تذكير الساسة اللبنانيين بمسؤولياتهم وتعهداتهم بهذا الشأن.