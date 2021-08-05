مصر تتعاقد على عقارين جديدين لعلاج كورونا

قالت وزيرة الصحة والسكان، في مصر، هالة زايد، إن الوزارة تعاقدت للحصول على عقارين سيتم إضافتهما إلى بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إلى أن الدراسة التي أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية على عقاري "Bamlanivimab plus Etesevimab"، كشفت عن مدى فاعلية العقارين في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا.

وتابعت أن الأدوية "ساهمت في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج".

وقدمت زايد، خلال الاجتماع، عرضًا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محليا وعالميا، ووضع متغيرات الفيروس، وجهود التعامل معه، بالإضافة إلي جهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، ووضع استخراج شهادات التطعيم.

وأكدت الوزيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي يصل إلى 3.3 مليون لتر.

ولفتت الوزيرة إلى أن "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تقيم مستويات الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا حول العالم"، مشيرة إلى أن "هذه الخريطة صنفت مصر ضمن المستوى الثاني، الذي يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا متوسط بمصر".