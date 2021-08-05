محكمة سودانية تقضي بإعدام 6 أفراد من "الدعم السريع"

قضت محكمة سودانية، اليوم الخميس، بالإعدام لـ 6 أفراد تابعين لقوات "الدعم السريع"، مدانين في القضية المعروفة إعلاميا "مجزرة الأبيض".

وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، أصدرت محكمة جنايات الأبيض، برئاسة القاضي أحمد حسن، حكما يقضي بالإعدام قصاصا لستة مدانين في قضية "مجزرة الأبيض" وأدانت المحكمة المتهم الثالث بالاشتراك الجنائي والقتل العمد وأمرت بإحالته لمحكمة الطفل الأبيض للفصل في القضية.

وبرأت المحكمة اثنين من المتهمين لثبوت حسن نيتهم وعدم حملهم سلاحا إبان الأحداث، بل كانوا يسعون لمنع رفاقهم من إطلاق النار.

وعقدت محكمة متهمي "مجزرة الأبيض" 23 جلسة، كانت منها 12 جلسة للاتهام و11 جلسة للدفاع، واستمعت إلى التفاصيل الكاملة للأحداث التي وقعت أحداثها في 29 يوليو/تموز 2019 والمتهمين فيها 9 من أفراد "الدعم السريع"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ومثل النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود الاتهام في القضية عن الحق العام وأجمع أولياء الدم على القصاص.

وراح ضحية الأحداث 6 من الطلاب في تظاهرات سلمية بمنطقة الأبيض، وقالت المحكمة أن الجناة لم يستفيدوا من كافة الدفوع لثبوت تورطهم في القتل واستخدام أسلحة نارية بقصد إزهاق أرواحهم.