السفير الروسي في القاهرة: نتفهم جيدا القلق الشديد لأصدقائنا المصريين حول سد النهضة

قال السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، اليوم الخميس، إننا نقدر تقديرا عاليا التعاون على الصعيدي الدولي والإقليمي، وإن مواقف موسكو والقاهرة من معظم المسائل المحورية متقاربة أو متطابقة ما يشكل أساسا طبيعيا للحوار البناء.

وأضاف بوريسينكو، في رسالة نشرتها السفارة الروسية بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "إننا مع مصر نتبع نهجا لدعم النظام العالمي متعدد الأقطاب ونعمل بصورة وثيقة في الأمم المتحدة والهيئات الأخرى لمواجهة تهديدات خطيرة بما فيها في مجال مكافحة الإرهاب الدولي".

وتابع السفير الروسي في القاهرة، "بطبيعة الحال، نرى أن الأمن المائي يمثل لمصر التحدي الجدي، في الحقيقة، هذا أمر وجودي للبلد، خلال آلاف السنين كان نهر النيل ولا يزال مصدرا واحدا لمياه عذبة تضمن الحياة لأكثر من 100 مليون نسمة، في هذا الصدد نتفهم جيدا القلق الشديد لأصدقائنا المصريين حول بناء سد النهضة الإثيوبي".

وأوضح السفير قائلا: "كانت ولا تزال روسيا تدعو إلى الحل العادل للنزاع حول هذا التشييد أخذا في الاعتبار المصالح لكل من مصر والسودان وإثيوبيا. نحن مقتنعون تماما بأنه يتعين على الجيران البحث عن حلول توافقية ستوفر فرصا لكل من الدول الثلاث من أجل تنفيذ البرامج الوطنية للتنمية في جو من حسن الجوار والسلام والاستقرار. نحن مستعدون القيام بما في وسعنا للتوصل إلى الهدف المذكور وفي هذا السياق نعمل مع أديس أبابا من أجل تحقيق الاتفاق المقبول لجميع أطراف النزاع".