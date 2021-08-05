تسجيل
17:57 GMT05 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صدام حسين

    دروع صدام حسين البشرية يريدون أن تعترف بريطانيا بجريمتها

    © AP Photo / Chris Hondros, Pool,
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102133/04/1021330404_0:167:2000:1292_1200x675_80_0_0_f316da8ab433ae97e37fb7141bd2227b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108051049774353-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87%D8%A7/

    كشفت تقارير صحفية عالمية أنه بعد 3 عقود، لا يزال رهائن استخدمهم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين كدروع بشرية، يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتراف بجريمتها بحقهم.

    تعود الواقعة إلى أغسطس/ آب 1990، تم سحب الرهائن الذين استخدمهم صدام حسين كدروع بشرية من طائرة تابعة لشركة الطيران البريطانية "بريتش إيرويز"، أثناء توقفها في الكويت في طريقها إلى كوالالمبور، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

    صدام حسين
    © AFP 2021 / INA
    لماذا قرر صدام حسين دخول الكويت بعد ساعات من اجتماع الرياض ومناوشة الزعماء؟

    وكانت الرحلة "بي أيه 149"، قد توقفت وهي في طريقها من لندن إلى كوالالمبور، بمطار الكويت بعد ساعات قليلة من بدء الغزو العراقي للكويت، وتم احتجازهم واستخدمهم صدام حسين كدروع بشرية.

    قصف الجيش العراقي المطار، وتم جمع كل الركاب لبضعة أيام في فندق قريب تديره هيئة الأركان العامة العراقية، ثم نُقلوا إلى بغداد واستخدموا أخيرا "دروعا بشرية" في مواقع استراتيجية.

    سر بريطاني

    ولكن ما كشف عنه كتاب بريطاني باسم "عملية حصان طروادة"، أن بريطانيا تعمدت إرسال الرحلة إلى الكويت في ذلك التوقيت.

    ويذكر الكتاب أن بريطانيا سعت إلى إدخال 9 عملاء من المخابرات البريطانية إلى الكويت، وكانت على علم بالخطر الذي قد يتعرض له الركاب المدنيين، ورغم ذلك أصرت على القيام بتلك العملية الخطرة.

    ونقلت الوكالة الفرنسية عن مؤلف الكتاب، ستيفن ديفيس، قوله إن لندن تلقت معلومات من الاستخبارات الأمريكية تبلغها بالغزو العراقي، كما أن برج المراقبة في المطار الكويتي، كان يرفض هبوط كل الرحلات الأخرى في تلك الليلة، ولكن بريطانيا أصرت على هبوط الطائرة، لإدخال عملائها إلى الكويت.

    وقضى عدد من الركاب وأفراد الطاقم الـ367 في الطائرة المتوجهة إلى كوالالمبور، أكثر من أربعة أشهر في الأسر، ووضعوا في مواقع تشكل أهدافا محتملة للتحالف الغربي.

    مؤامرة الصمت

    ونقلت الوكالة عن أحد دروع صدام البشرية، باري مانرز، 55 عاما، قوله، إنه كان مسافرا مع رفيقه حينذاك لاجتماع لعائلة الأخير في ماليزيا.

    وصرح مانرز أن "مؤامرة الصمت" حول هذه الأحداث قوضت ثقته في السلطات. وقال "إنه أمر مناقض للقيم التي تعلمناها ولجوهر المجتمعات الغربية بحد ذاته".

    واستذكر ما حدث بقوله إنه كان يخشى أن يصدر الأمر للسجانين بإعدام السجناء.

    بعد أربعة أشهر في الأسر، تمكن من العودة إلى لندن لكنه عانى من مشاكل نفسية بعد وفاة رفيقه في 1992.

    هدية صدام

    من جهتها، تذكر مارغريت هيرن، 65 عاما، أن صورة لطفليها الصغيرين كانت تبكيها في الأسر، لكن تدريجيا حل الملل محل الخوف.

    وتقول هيرن "فقدت الإحساس، فالوضع يجعلك تفقد الإحساس بالأشياء، حيث لا يمكن تحمل هذا الحجم من الخوف والقلق".

    وكشفت أنها نقلت من الكويت إلى البصرة وبغداد، ثم إلى مكانين للاحتجاز في الصحراء خلال خمسة أسابيع من الأسر.

    وتتذكر رهائن يصادقون حراسهم عبر لعب كرة القدم في تناقض صارخ مع هول العنف وعمليات الإعدام الوهمية والحرمان، التي تعرض لها البعض.

    وقالت هيرن لفرانس برس: "كنا مجرد هدية لصدام، تمكنت من تجاوز المحنة بوضعي كل ذلك في صندوق حتى لا أنظر مرة أخرى إليه أبدا"، مؤكدة "لا أريد أن أشعر بخوف من هذا النوع إطلاقا".

    صورة غير مؤرخة تظهر الرئيس السوري حافظ الأسد (إلى اليمين) وهو يحيي الحشود في دمشق. يقف إلى جانبه الرئيس العراقي صدام حسين.
    © AFP 2021
    محامية صدام حسين تكشف تفاصيل خطيرة وتشرح أسباب الهجوم عليه وعلى حافظ الأسد

    وضع ريتشارد بالاسوباراميان طبيب القلب البالغ من العمر 49 عاما، في الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين في فندق في الكويت.

    ولأنه ينتمي إلى عائلة نصفها ماليزي، تمكن من الاستفادة من عمليات الإجلاء التي نظمتها كوالالمبور بعد رحلتين بحافلة استغرقتا حوالى عشرين ساعة في حر الصحراء الخانق.

    ويقول بالاسوباراميان "كان الأمر سرياليا، مخيفا، كما لو أنك لم تكن موجودا هناك وشعرنا بالذنب لأننا تركنا البعض وراءنا".

    ويتابع "فقدت شبابي في الكويت. أشعر بقلق أكبر. فقدت الفرح واللامبالاة اللذين كنت اتمتع بهما".

    ويحظى ستيفن ديفيس بدعم عضو سابق في السفارة البريطانية في الكويت يؤكد أيضا أن مسؤولين سياسيين كبارا التفوا على القنوات التقليدية لإرسال عملاء للاستخبارات.

    وقال مؤلف الكتاب إن تأخير إقلاع الطائرة من مطار هيثرو لمدة ساعتين بذريعة مشاكل في تكييف الهواء، سمح لهؤلاء البريطانيين بالصعود إليها في اللحظة الأخيرة.

    واضاف إن رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر كذبت على البرلمان، بينما هددت شركة الطيران البريطانية عددا من أفراد الطاقم والركاب لدفن القضية.

    ونفت وزارة الدفاع البريطانية و"بريتش إيرويز" اللتين رفضتا ردا على أسئلة "فرانس برس" الإدلاء بأي تعليق حول هذه الاتهامات.

    في 2003 أمر القضاء الفرنسي "بريتش إيرويز" بدفع 1,67 مليون يورو لرهائن فرنسيين سابقين، معتبرا أن الشركة "أخفقت بشكل خطير في تنفيذ التزاماتها" تجاه الركاب عندما سمحت بهبوط الطائرة.

    انظر أيضا:

    إسرائيل تنشر وثائق جديدة عن قصفها مفاعل "تموز" النووي خلال حكم صدام حسين
    خبر أثار جدلا واسعا... هل خرج رئيس مخابرات صدام حسين من السجن؟
    محامية صدام حسين تكشف تفاصيل خطيرة وتشرح أسباب الهجوم عليه وعلى حافظ الأسد
    لماذا قرر صدام حسين دخول الكويت بعد ساعات من اجتماع الرياض ومناوشة الزعماء؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العداءة الألمانية أليسا شميدت
    الرياضيات الجميلات وأكثرهن إثارة في أولمبياد "طوكيو 2020"
    أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟
    أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك