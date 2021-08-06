لبنان... الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة فوق مرجعيون

حلق الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بكثافة فوق منطقة مرجعيون في محافظة النبطية.

وقالت "الوكالة الوطنية للاعلام" إن "مرجعيون شهدت ليلا تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي، على علو منخفض، وبشكل مكثف".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن مدفعيته تقصف عدة مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه أراضيها.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في "تويتر": "إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف). حالة اعتيادية كاملة في البلدات المجاورة للحدود اللبنانية".

وتابع البيان: "القيادة الأمنية الإسرائيلية تعقد مشاورات عاجلة لبحث آلية الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان".

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجهات الأمنية الاسرائيلية ترجح وقوف "حزب الله" وراء عملية إطلاق الصواريخ ردا على القصف الجوي الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد مصدر أمني لبناني أن الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل انطلقت من جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت قد أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان على إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية.

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