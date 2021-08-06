الحكومة اليمنية ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا أمميا

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً خاصاً جديداً إلى اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض: "نجدد التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً (في إشارة إلى المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات الحوار والقرارات الأممية وخاصة 2216)".

وأضافت الخارجية أنها "ستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الإنقلاب والحرب التي أشعلها الحوثيون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية".

وأعربت الخارجية اليمنية عن "أملها أن يعمل المبعوث الجديد وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض".

وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنية، الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إلى دعم تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يركز على إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الحرب الدائرة في البلد منذ نحو 7 أعوام.

جاء هذا في تصريحات لوزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، خلال اجتماع عقده مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، لمناقشة مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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