إسرائيل تقصف معسكرا ونقطة إطلاق صواريخ لحماس في قطاع غزة

أغارت طائرات حربية اليوم السبت على معسكر استخدمته كتيبة جباليا التابعة لحماس بالإضافة إلى نقطة اطلاق صواريخ بالقرب من جباليا، وفقا لبيان الجيش الاسرائيلي.

موسكو - سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن هذه الغارات تأتي ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، وأكد البيان على أن الجيش "سيواصل غاراته ردًا على محاولات الاعتداء من قطاع غزة".

واندلعت، أمس الجمعة، أربعة حرائق في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة، نتيجة إطلاق بالونات حارقة من القطاع، وفق ما أفادت به تقارير عبرية.

وذكرت القناة الإسرائيلية الرسمية (كان)، أن الحرائق اندلعت في حقول أشواك في مستوطنات تابعة للمجلس الإقليمي أشكول الذي يضم 32 مستوطنة.

وسبق أن أدت عمليات إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة إلى تدمير مساحات كبيرة من الهكتارات داخل مستوطنات غلاف غزة، وتسببت في نشر الفوضى والقلق بين المستوطنين في المناطق المحيطة بقطاع غزة، خاصة خلال فترة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحرائق، التي قالت القناة إنها تأتي بعد إطلاق "حزب الله" اللبناني صباح اليوم 19 صاروخا على إسرائيل، سقطت ثلاث منها في لبنان، وستة في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل، وتم اعتراض عشر باستخدام نظام القبة الحديدية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة "حماس" تأييدها لإطلاق "حزب الله" الصواريخ على إسرائيل.