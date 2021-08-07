السلطات اللبنانية تحبط عملية تهريب أطنان من المخدرات في مرفأ بيروت... صور

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ اللبنانية، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون وأطنان من الحشيشة عبر مرفأ بيروت.

وأصـدرت المديرية العامة بيانا قالت فيه إنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الإتجار بالمخدرات و​تهريب​ها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن عملية يتم التحضير لها لتهريب كمية كبيرة من ​حشيشة الكيف​ و​حبوب الكبتاغون​ إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر ​مرفأ بيروت​".

احباط عملية تهريب اكثر من مليوني حبة كبتاغون و2 طن من الحشيشة وتوقيف 3 متورطين بعملية نوعية من قبل شعبة المعلومات#قوى_الامن #لبنانhttps://t.co/T07TMWZHbp pic.twitter.com/cPNmJWd2t5 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 7, 2021

وأضاف البيان: "كثفت شعبة المعلومات استقصاءاتها وتحرياتها، وبنتيجة الجهود الاستعلامية والتقنية، تمكنت من تحديد مكان وجود الشحنة في مرفأ بيروت ووضعها تحت المراقبة، وهي عبارة عن شاحنة نوع "​مرسيدس​ actros"، على متنها 3 مولّدات كهربائية، كما تمّ تحديد كامل هويات أفراد شبكة ​التهريب​ والرأس المدبّر للعملية".

وأعلنت قوى الأمن، أنه "بتاريخ 30-7-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، جرى توقيف المذكورين بعملية متزامنة بين بلدة شارون في قضاء عاليه ومدينة بعلبك، كما قامت قوة من الشعبة بالتوقيت ذاته، وبعد التنسيق مع المديرية العامة للجمارك اللبنانية، بمداهمة مكان وجود الشحنة، حيث ضبطت ما يقارب مليوني حبة كبتاغون، ونحو 2 طن من مادة حشيشة الكيف مخبأة في صندوق الشاحنة".

وأشارت إلى أنه "بالتحقيق مع الأول، اعترف أنه كان يقوم بالتنسيق لتنفيذ عملية تهريب المخدرات، وكلف الثاني والثالث بتجهيز صندوق الشاحنة لوضع المخدرات بداخله. كما اعترف الأخيران أنهما قاما بالانتقال إلى بعلبك، حيث عملا على تجهيز الشاحنة ووضع المخدرات في صندوقها وتلحيمه".