وكالة: وزير الدفاع العراقي يسلم السيسي رسالة خطية من الكاظمي

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد سلم وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الرسالة إلى الرئيس المصري.

وذكرت الوكالة أن الرئيس المصري استقبل عناد الذي يقوم بزيارة حاليا للقاهرة.

وخلال اللقاء سلم وزير الدفاع العراقي رسالة الكاظمي التي تضمنت التأكيد على تقدير العراق الجهود المصرية الداعمة له على كافة الأصعدة.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي في رسالته عن تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة مصر في المجال التنموي ونقلها إلى بلاده.

وثمن الكاظمي دور مصر الداعم للعراق، لاسيما في ما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وبحث السيسي وعناد التعاون الثنائي العسكري بين البلدين وبرامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، وذلك في حضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري.