نجاة قاد المشاة بالجيش الصومالي من محاولة اغتيال وسط البلاد

نجا قائد قوات المشاة بالجيش الصومالي من تفجير طال موكبه وسط البلاد، اليوم السبت، وفق وسائل إعلام محلية.

القاهرة- سبوتنيك. ووفق وسائل الإعلام ، نجا قائد قوات المشاة في الجيش الصومالي، الجنرال بيهي، دون أن يصاب بأذى عندما استهدف انفجار عبوة ناسفة قافلته في محيط مدينة قياد، وهي بلدة في منطقة مدغ تم تحريرها من حركة الشباب الأسبوع الماضي.

وذكرت أن جنودا قتلوا وأصيبوا في التفجير.

وسحبت الولايات المتحدة الأمريكية معظم قواتها من الصومال في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، ونقلتها إلى بلدان مجاورة، حيث تقدم المشورة والمساعدة عن بعد للقوات الصومالية في مواجهة حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" المتطرف.

ومنذ سنوات، يشهد الصومال صراعا داميا بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.

وتهدف حركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.