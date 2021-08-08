الكاظمي يقترح تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل المقاطعة للانتخابات

اقترح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية المقاطعة للانتخابات.

جاء ذلك، يوم السبت خلال اجتماع الرئاسات مع القوى السياسية والذي شهد إجماعا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ودعا رئيس الوزراء والقوى السياسية الكتل المقاطعة للانتخابات؛ إلى العدول عن قرارها.

واقترح الكاظمي "تشكيل لجنة تتكون من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، بهدف إقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة".

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن مفوضية الانتخابات عرضت شرحا مفصلا، حول استعداداتها الفنية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وكانت قوى سياسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات المرتقبة، وفي مقدمتها التيار الصدري الذي أعلن زعيمه مقتدى الصدر الشهر الماضي، أنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب، مشيرا إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حفاظا على ما تبقى من البلاد.

وفي الشهر ذاته أعلن الحزب الشيوعي العراقي، وحزب التجمع الجمهوري العراقي، انسحابهما من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.