نائب وزير الخارجية البحريني يتحدث عن "احتفال كبير" مع إسرائيل في ذكرى التطبيع

قال نائب وزير الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، إن هناك تحضيرات جارية لإقامة حفل كبير مع إسرائيل في الذكرى الأولى لتطبيع العلاقات بين البلدين منتصف الشهر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين إسرائيليين أدلى بها آل خليفة الذي وصل اليوم الأحد إلى إسرائيل في زيارة تستغرق 4 أيام.

بحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية الرسمية "كان"، قال المسؤول البحريني: " تم التخطيط لحدث واسع النطاق للاحتفال بالذكرى السنوية للاتفاقات الإبراهيمية... من المستحيل ترك يوم 15 سبتمبر يمر على هذا النحو، يجب أن نحتفل".

وترغب إسرائيل في عقد اجتماع قمة بحضور كبار المسؤولين من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب - وربما حتى من دول أخرى، بحسب القناة.

وعن العلاقات مع إسرائيل، قال آل خليفة إن أول سفير بحريني، خالد يوسف الجلاهمة، سيصل قريبا إلى إسرائيل، وقد وصل بالفعل فريق من الدبلوماسيين إلى إسرائيل لتمهيد الطريق لوصوله.

وقال المسؤول البحريني "نقترب من الذكرى الأولى للاتفاق والعلاقات الودية بين البحرين وإسرائيل، ونأتي إلى هنا برسالة سلام وازدهار".

وأضاف: "في الأشهر العشرة الماضية، حققنا الكثير، ونعتقد دائما أن العمل عن كثب مع دول المنطقة وبناء الجسور من أجل السلام والازدهار هو السبيل للمضي قدما - وهذا يعكس رؤية الملك. أمامنا طريق طويل لنقطعه، لقد حاولنا معرفة المزيد عن الشعب اليهودي وندرك أن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به".

في غضون ذلك، وعد آل خليفة بتدشين رحلات مباشرة العام المقبل لشركة الطيران الوطنية "جولف إير" من البحرين إلى تل أبيب، بعد تأجيل الخط المباشر عدة مرات بسبب الإغلاق.

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولاحقا انضم المغرب والسودان إلى تلك الاتفاقات التي عرفت بـ "الاتفاقات الإبراهيمية".

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