تسجيل
09:09 GMT09 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري

    © Sputnik . Mohamed Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1049803407_0:0:2644:1488_1200x675_80_0_0_a552687b07a3ab869db1e223aee621df.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108091049803670-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%87%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/

    بوجوه صبغتها الشمس بالسمرة، وأياد جعدتها المياه المالحة، وكشطتها الصخور الجبلية، تسلحوا بالعزيمة والإرادة وحملوا على كاهلهم مسؤولية التعريف بسوريا.. سوريا الحقيقية التي يعيشون فيها ويعرفونها جيداً! ومع كل مرة تبع فيها أعضاء الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق حدسهم، قادهم لاكتشاف أماكن جديدة، كان آخرها "أول كهف بحري في سوريا".

    يروي قائد العمليات الميدانية بالجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، خالد نويلاتي، كيف وثقت الجمعية أول كهف بحري في سوريا، فيقول في حديثه لـ "سبوتنيك": "ضمن إحدى جولاتنا الاعتيادية اليومية المخصصة لاستكشاف شط الأرمن في منطقة كسب بمدينة اللاذقية وتحويله لاحقاً لمحمية طبيعية؛ تفاجأنا بوجود فجوة في صدر جبل صخري قريب من سطح الماء، لفتت نظرنا تلك الفجوة فدخلنا بمساعدة الموج المنخفض حينها لنتفاجأ بوجود كهف دهليزي ملتوي ضيق بداخل الجرف الصخري".

    © Sputnik . Mohamed Damour
    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري

    "في هذه الأثناء، انقسم الفريق إلى قسم تمكن بصعوبة من دفع القارب لداخل الدهليز الذي لم يتجاوز عرضه المترين، وقسم آخر أجبر على الغطس لمسافة خمسة أمتار تحت سطح الماء لاستكشاف المنطقة، وكانت الرؤية ضبابية لمسافة تزيد على الـ 30 متراً، حتى وصلنا لفسحة سماوية تمكنا فيها من الرؤية"، يقول نويلاتي.

    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
    © Sputnik . Mohamed Damour
    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري

    يتابع المستكشف: "لم نستطع التوغل أكثر بسبب صعوبة الغوص في المكان، بالإضافة لكوننا لا نحمل تجهيزات تناسب الغطس في هذه المنطقة الصخرية شديدة الإلتواءات والتعرجات، لكننا تمكنا من توثيق المكان المفعم بكافة أنواع وأنماط الكائنات البحرية وتصويره فخرجنا وطالعنا العالم باكتشافنا: "أول كهف بحري في سوريا"!

    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
    © Sputnik . Mohamed Damour
    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري

    يبين قائد الفريق الذي بدأ أولى نشاطاته عام 1988، وحصل على ترخيصه في 2008، أهمية هذا الاكتشاف الذي يعد نقلة نوعية سواء على مستوى البيئة والسياحة، لأن استكشاف البيئة البحرية السورية لا يزال يتم على نطاق ضيق، كما أن رياضة الغوص قليلة الانتشار في سوريا، مشيراً إلى أن الجمعية ستكشف نشاطاتها وستعمل على إنشاء منتجع بيئي صحي لاستقبال الرواد الراغبين باستكشاف البيئة البحرية.

    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
    © Sputnik . Mohamed Damour
    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري

    ويبدو أن اكتشاف الكهف الأسطوري ليس أول ما سبب تسارع نبضات قلوب هؤلاء المستكشفين، حيث كانت الجمعية سابقاً قد اكتشفت مغارة "سؤادا" بمدينة السويداء في عام 2009، وهي ثاني أكبر مغارة في سوريا، كما اكتشفت وجود معاصر قديمة للزيتون بريف القدموس، وفي عام 2013 رصدت وجود حيوان الفقمة لأول مرة في منطقة وادي القنديل، وسلطت الجمعية الضوء على اكتشافات أخرى كشجرة القتلة وحيوان السلمندر الناري.

    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
    © Sputnik . Mohamed Damour
    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري

    تسعى الجمعية لتوسيع النشاط السياحي في جميع المدن السورية، فمنذ تأسيسها تعمل على نشر الصور والبيانات التي توثقها والتي غالباً ما تكون مدهشة للسوريين الذين اعتادوا على زيارة بعض المناطق السياحية كبصرى وتدمر والشاطئ الأزرق وغيرها، ومن هنا ظهرت الحاجة لبذل جهد أكبر في مجال توثيق البيئة السورية في العديد من المناطق كشرق الفرات وشمال حلب وبعض مناطق الساحل السوري، وتحمل الجمعية اليوم على عاتقها جمع بيانات جديدة للتعريف عن سوريا بكل تفاصيلها وبيئاتها المتنوعة.

    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
    © Sputnik . Mohamed Damour
    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري

    وكما الجميع في هذه البلاد، طالت سنوات الحرب وتبعاتها هؤلاء المستكشفين، فباتوا يعانون من صعوبة في تأمين معدات الاستكشاف بسبب الحصار الاقتصادي على سوريا، بالإضافة لارتفاع أسعار معدات التصوير وندرتها، لكن روح الشباب الراغب بالاستكشاف والتوثيق تغلبت على هذه الصعوبات المادية.

    • ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
      ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
      © Sputnik . Mohamed Damour
    • ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
      ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
      © Sputnik . Mohamed Damour
    • ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
      ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري
      © Sputnik . Mohamed Damour
    1 / 3
    © Sputnik . Mohamed Damour
    ناشطون بيئيون يكتشفون أول كهف بحري على الساحل السوري

    يتنهد قائد العمليات الميدانية بالجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق كمن أدى مهمته، فيما يدرك أن مهمته الفعلية كفريق يقوده صوت تلاطم الأمواج وخفق أجنحة الطيور على الجبال لاستكشاف روائع البيئة السورية قد بدأت للتو.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أمريكا تنوي إحياء جيش الأشباح بسبب روسيا والصين
    أمريكا تنوي إحياء "جيش الأشباح" بسبب روسيا والصين
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك