بينهم موظفين في الدفاع والداخلية... السعودية تعلن إيقاف 207 متورطين بقضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية أنها نفذت 878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة (الشهر الهجري الماضي)، جرى خلالها التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وقالت الهيئة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر" إنه تم إيقاف 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام).

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذو الحجة 1442 هـ pic.twitter.com/pjFqjMGjkL — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 9, 2021

​وكشفت الهيئة عن أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

ولفتت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

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