5 وفيات في حرائق الغابات بالجزائر

ارتفع عدد ضحايا الحرائق، اليوم الثلاثاء، في تيزي وزو الجزائرية إلى 5 أشخاص.

وقال محافظ الغابات في الولاية الجزائرية إن الحرائق التي تشهدها المنطقة أودت بحياة 5 أشخاص حتى الآن، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأمس اندلعت حرائق ضخمة في الغابات الجزائرية، حيث تم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرّض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقا أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.

ووصل عدد الحرائق التي تم تسجيلها بواسطة مصالح الحماية المدنية إلى 31 ⁧‫حريقا في الغابات في 14 ولاية.