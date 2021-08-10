زيارة إلى موسكو في حسبان رئيس الحكومة العراقية

رجح مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، حسين علاوي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" يوم الاثنين، أن يقوم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بزيارة إلى موسكو عاصمة روسيا الاتحادية في المستقبل القريب.

وأوضح علاوي قائلا ً: إن روسيا واحدة من الدول الكبرى التي تشكل المعادلة السياسية الدولية، وأعتقد ليس بعيدا أن يزور رئيس الوزراء موسكو مثلما زار الدول الكبرى لإرسال رسالة اطمئنان إلى العالم بأكمله بقطع النظر عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقة مع الغرب والشرق".

وأضاف، أن القضية ذات بعد سياسي، معتقدا أنه من الحكمة أن تكون هناك توجهات لزيارة موسكو، لأن العراق في مرحلة بعث رسائل اطمئنان للمنطقة والعالم على أنه بدء يستعيد دوره الإقليمي والعربي والدولي في خفض التوازنات وأيضا التنسيق مع الدول الإقليمية لغرض تجنيب المنطقة المزيد من الصراعات والمشاكل السياسية والاقتصادية.

وأكمل علاوي بقوله "لذلك اعتقد أن التفكير بزيارة رئيس الوزراء العراقي، الكاظمي إلى موسكو واردة جدا ضمن توجهات الحكومة واستراتيجياتها وهذا ما تقرره ويقرره رئيس الحكومة.

واختتم مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، معبرا "أتوقع، أو جزء من التحليل السياسي مثلما أراد رئيس الحكومة العراقية أن يبعث رسائل اطمئنان إلى المنطقة والعالم أن العراق بلد يحتفظ بسيادته وقراراته السياسية ومواقف تنطلق من مسار مصالحه، والانفتاح على روسيا والصين والمنطقة سوء كانت السعودية أو إيران تقررها الحكومة ضمن سياستها واستراتيجيها أو رؤيتها للتأكيد على أن العراق أصبح يمثل قطب محوري داخل المنطقة يساعد المنطقة على تجنب الصراعات والمشاكل".

وزار رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأحد 25 تموز/ يوليو الماضي.

وكان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قد وجه لدى تسلمه منصبه في أيار/ مايو العام الماضي، دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بغداد، وذلك لدى استقباله السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد أكد الكاظمي "اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها قي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وقدم الكاظمي الدعوة إلى الرئيس الروسي لزيارة بغداد".

من جانبه، نقل السفير الروسي مكسيم ماكسيموف "تهنئة خطية من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، تضمنت دعوة السيد الكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراق في مجلس الأمن".