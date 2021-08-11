الكاظمي في كربلاء بعد ساعات من مقتل مدير بلديتها... "أحضروا له القاتل في موقع الحادث"

أشرف رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، بعد يوم من إعلان وفاة مدير بلدية كربلاء، المهندس عبير سليم الخفاجي، على يد أحد المتجاوزين في المدينة.

ونشر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على "تويتر" صورا للكاظمي وهو يُشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في المدينة، حيث زار، صباح اليوم، موقع حادث مقتل مدير البلدية والتقى بعدد من العاملين هناك.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يُشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء المقدسة، حيث زار السيد الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، موقع حادث استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك. pic.twitter.com/kjKjW6xrNG — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 11, 2021

​ومساء أمس الثلاثاء، توفي مدير بلدية كربلاء، عبير الخفاجي، بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره، أطلقها نحوه أحد المتجاوزين، خلال إشرافه على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي، وأعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، صباح اليوم، اعتقال قاتل عبير، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وزار مصطفى الكاظمي أسرة الضحية، وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، بأن الكاظمي قدّم "التعزية لعائلة الشهيد، وأن القاتل سينال جزاءه العادل، بعد أن تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية".

وقال الكاظمي: "سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام".

ولفت إلى أن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأن القصاص العادل سيكون مصير كل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح بأن تعم الفوضى".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يزور عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة. pic.twitter.com/3MYf9ukl6P — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 11, 2021

​وأكد رئيس الوزراء العراقي على أن "الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصا على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه".

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزارء أن الكاظمي وجه "بتسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، وباستمرار الحملة لإزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يشدد على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل؛ ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية. pic.twitter.com/OQMp6s0tl1 — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 11, 2021

​كما أكد الكاظمي أن "مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات".

ولفت بيان مكتب الكاظمي إلى أنه "قد جاءت القوات الأمنية بالمجرم القاتل إلى مكان الحادث"، وأن الكاظمي شدّد على ضرورة أن "يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل؛ ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية".