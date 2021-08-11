أعلنت السلطات الأمنية الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق في مصنع للمنتجات البلاستيكية في ميناء جنوب دبي، دون تسجيل أي إصابات.

وقال المكتب الإعلامي لإمارة دبي: "إن فرق الدفاع المدني بدبي تعاملت مع حريق اندلع في مصنع للمواد البلاستيكية في جبل علي، من دون تسجيل أي إصابات".

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "إن الحادث تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال".