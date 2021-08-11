العمليات المشتركة العراقية: تقدم للقوات في عملية عسكرية مهمة قرب الأردن

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن تقدم القوات وفقا لمعلومات استخبارية مهمة في عملية تطهير صحراء الأنبار غربي البلاد، من بقايا فلول "داعش" الإرهابي.

وأكد الخفاجي أن "العملية التي انطلقت بها قوات الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب والرد السريع، بالضبط في صحراء الرطبة غربي الأنبار غرب البلاد، هي عملية مهمة جدا". ووفقا لمعلومات قدمتها وكالة التحقيقات والاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، فإن المعلومات مهمة جدا.

وأضاف: "القوات انطلقت بالعملية في تمام الساعة الرابعة فجر هذا اليوم بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي ضد الإرهاب".

وكشف الخفاجي أن العملية مهمة جدا وتهدف إلى تطهير مناطق صحراء الرطبة، من ما تبقى من "الدواعش"، قائلا ً: "في هذه المناطق نعتقد تواجد عدد من الإرهابيين".

ونوه المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن العملية مستمرة حتى يتم قتل وإلقاء القبض على الإرهابيين جميعهم في صحراء الرطبة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان نقلته "سبوتنيك"، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناءً على جهود واستطلاع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع، فجر اليوم، بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الأنبار.

وأكدت الخلية أن العملية بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

ولفتت خلية الإعلام إلى أن هذه العملية لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية والبحث عن أوكارهم ولتطهير المناطق ضمن قاطع المسؤولية، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

ويقع قضاء الرطبة محاذاة الحدود الأردنية، في غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".