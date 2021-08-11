ارتفاع كبير في أسعار الوقود بإقليم كردستان

ارتفعت أسعار الوقود، اليوم الأربعاء، في إقليم كردستان، إذ بلغ سعر لتر البنزين 800 دينار.

وأفاد موقع "بغداد اليوم"، بأن سعر لتر البنزين السوبر وصل إلى 925 دينارا.

وأضاف الموقع أن محافظات إقليم كردستان تستعد لخروج عدد كبير من المظاهرات.

وأعلن الموقع أن المظاهرت المنتظرة ستخرج في عدد من مناطق الإقليم لمواجهة القرار الحكومي الأخير برفع أسعار الوقود.