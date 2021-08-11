لبنان... محتجون يحتجزون صهاريج محروقات والجيش يتدخل

تدخل الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، لافتكاك عدد من صهاريج المحروقات، احتجزها محتجون في دوار المرج بالقرب من ميناء طرابلس.

اضطر الجيش، بحسب شبكة "الجديد" اللبنانية، للدخول في اشتباكات مع المحتجين، أسفرت عن عدد من الإصابات.

وتمكن الجيش من إحباط محاولة عدد من المحتجين تفريغ أحد صهاريج المازوت على الأرض وإحراقها، كتعبير عن غضبهم من أزمة المحروقات في البلاد.

وكان مصرف لبنان المركزي، قد أعلن، اليوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.

وأوضح مصرف لبنان المركزي في البيان، الذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.

وكانت حكومة تصريف الأعمال قد أعطت سابقاً موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

محتجون في ميناء #طرابلس يوقفون صهريجا محملا بالمازوت عند دوار المرج و #الجيش_اللبناني يفرض طوقا في المحيط وحالة هرج ومرج في المكان#لبنان pic.twitter.com/lj12ErR8hd — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) August 11, 2021

​ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الإعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.