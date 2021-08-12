شركة سياحية تعلن إطلاق ثلاث رحلات إضافية لـ"مصر للطيران" بين المنتجعات المصرية وموسكو

أعلنت المجموعة السياحية الرائدة "تي يو آي روسيا"، اليوم الخميس، أن شركة "مصر للطيران" ستطلق ثلاث رحلات إضافية أسبوعيا، بين مطاري شرم الشيخ والغردقة، وموسكو.

الغردقة - سبوتنيك. وفي الوقت الحالي، تسير مجموعة "مصر للطيران" سبع رحلات أسبوعية، بين كل من شرم الشيخ والغردقة، وموسكو.

وقال المكتب الصحفي لـ"تي يو آي روسيا"، للصحفيين: "تقوم مصر للطيران بتوسيع برنامج رحلاتها، وستقوم بتشغيل خمس رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة [لكل مسار]".

جدير بالذكر، أن وكالة النقل الجوي الروسية منحت، في وقت سابق، 8 شركات طيران روسية تصاريح لتسير رحلات جوية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وشملت التصاريح شركات "أيروفلوت" و"بوبيدا" و"روسيا" و"أس 7"، و"سمارت أفيا"، و"أورال للطيران"، و"نوردويند ايرلاينز"، و"أزور آير".

كان مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في روسيا أعلن، في وقت سابق، استئناف روسيا للرحلات الجوية إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر، اعتبارا من 9 آب/أغسطس الجاري، بمعدل خمس رحلات أسبوعيا لكل مسار.

وتوقف الطيران المباشر بين مصر وروسيا، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية كانت تقلع من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة، عام 2018؛ لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض (شارتر)، من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، ظل ساريا، حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية، التي طلبتها موسكو.

وخلال السنوات الماضية، زارت مصر عشرات الوفود الروسية، لتقييم ومراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمان، التي حددها الجانب الروسي.

وأعلنت الرئاسة المصرية، في 23 نيسان/أبريل الماضي، عن اتفاق الرئيسين، عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين، على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية في مصر، بعد انقطاع زاد عن خمس سنوات.

وفي 8 تموز/يوليو المنصرم، وقع الرئيس بوتين مرسوما، ألغى بموجبه مرسوما خاصا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل، سنويا، ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحافية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائحا من روسيا.