وزير الصحة في حكومة صنعاء: تضاعف أعداد مرضى الكبد إلى مليونين بسبب العدوان والحصار

كشف وزير الصحة في حكومة "الإنقاذ الوطني"، المشكّلة من جماعة "أنصار الله" اليمنية، طه المتوكل، اليوم الخميس، عن ارتفاع أعداد المصابين بأمراض الكبد في اليمن، محملاً التحالف العربي مسؤولية ذلك.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المتوكل، خلال فعالية نظمتها وزارة الصحة في صنعاء بمناسبة اليوم العالمي لالتهابات الكبد، وفقاً لتلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن "العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) والحصار تسببا في تضاعف أعداد المصابين بمرضى الكبد إلى أكثر من 12% من سكان اليمن أي ما يزيد عن مليوني إنسان".

وأضاف أن "تحالف العدوان بتشديده الحصار منع دخول الدواء اللازم لمرضى الكبد خاصة الألبومين والأجهزة الطبية اللازمة".

وحذر وزير الصحة في صنعاء، من تداعيات استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، قائلا: "إغلاق المطار معناه الاستمرار في موت عشرات آلاف المرضى اليمنيين المحتاجين بشكل عاجل لزراعة كبد في الخارج".

ويعاني النظام الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المستمر في البلاد للعام السابع على التوالي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.