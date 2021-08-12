أول تعليق من حماس على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب

أكد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، على رفض الحركة لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، للمملكة المغربية.

وأوضح برهوم رفض الحركة لكل أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل على كافة المستويات، بحسب ما ذكرة وكالة "صفا" الفلسطينية.

وأضاف: "إن هذا التطبيع يأتي في ظل تزايد جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته".

ودعا برهوم "الأشقاء في الدول العربية والإسلامية كافة لضرورة الإبقاء على عهدهم مع شعبنا الفلسطيني، وإسناده وتعزيز صموده على أرضه، واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الكيان الصهيوني الذي يشكل خطرًا على فلسطين والمنطقة بأسرها".

وكان استقبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، يوم أمس الأربعاء، في الرباط، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، الذي بدأ زيارة للمغرب تستغرق يومين هي الأولى لمسؤول إسرائيلي كبير منذ تطبيع علاقات البلدين أواخر العام الماضي.

وسيلتقي لابيد، عددا من المسؤولين المغاربة من بينهم وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، كما سيفتتح اليوم الخميس، مع نظيره المغربي تمثيلية دبلوماسية لبلاده.

أعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح المغرب بذلك سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.