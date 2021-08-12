أسد مقيد بعمود يثير الذعر في حي سكني بمدينة الرياض... صورة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد)، مقيدا بعمود في حي سكني بمدينة الرياض.

وحسب بيان القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، تم التعامل مع البلاغ لتحييد خطره عن سكان الحي بمشاركة الدوريات الأمنية، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

القوات الخاصة للأمن البيئي تسيطر على أسد في أحد أحياء مدينة الرياض بمشاركة الدوريات الأمنية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/OnSLvRQc5R — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) August 12, 2021

وأضاف البيان أن "العمل جاري لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأكد البيان أن "الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض (بما في ذلك اقتناؤها)، يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

صورة الأسد الذي تم السيطرة عليه دون وقوع وفيات في السعودية بالتحديد في أحد أحياء الرياض. pic.twitter.com/jdUhZcLHGv — Screen Mix (@ScreenMix) August 12, 2021

وناشد البيان المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

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