حزب الله يرفض قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات

رفضت كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، القرار الصادر عن المصرف المركزي في لبنان رفع الدعم عن مادة المحروقات.

واعتبر نواب "حزب الله" اللبناني، أن قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن مادة المحروقات في لبنان "يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة"؛ بحسب وكالة "رويترز".

ووجه نواب كتلة "حزب الله" دعوة في بيان صدر بعد اجتماعهم الأسبوعي، لتوزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقا على ذوي الدخل المنخفض "قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه"، بحسب المصدر.

الجدير بالذكر، أن البرلمان اللبناني كان قد وافق في شهر يونيو/ حزيران الماضي، على اعتماد البطاقات النقدية المدفوعة بشكل مسبق.

بدوره، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، خلال اجتماع بعبدا، أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وطلب الرئيس عون من حاكم مصرف لبنان التنسيق في أي قرار يتخذه مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع ال​سياسة​ العامة للدولة في جميع المجالات.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.

وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.