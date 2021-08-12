الجزائر تفتح تحقيقا في جريمة حرق شاب حيا بعد اتهامه بإشعال حرائق... فيديو

قامت مجموعة من المواطنين بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة إثر شكوك راودتهم بأنهم متورطون في حرائق الغابات وبعد أن اعتدوا عليهم بالضرب تدخلت الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى المقر الرئيسي.

أمرت نيابة الجمهورية لدى المحكمة، الضابطة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات قضية قتل مواطن عن طريق الحرق للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية، حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة دون عقاب.

وبحسب راديو "مونت كارلو": فتح القضاء، اليوم الخميس، تحقيقا في قضية إقدام مجموعة من الأشخاص على إحراق شاب حيا أمس الأربعاء، بعد اتهامه بإشعال حرائق في الجزائر، وسط حملة استنكار وغضب شعبي عارم إزاء الحادثة.

ووفقا للنيابة: قامت مجموعة من عدة أشخاص بالهجوم على مقر الشرطة مستعملة العنف وتمكنت من إخراج أحد الثلاثة وسحبه إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته. كما تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية وإنقاذه لإصابات متفاوتة.

وانتشرت صور فيديو لشاب يتعرض للضرب على أيدي مجموعة كبيرة من شباب آخرين، ثم تظهر فيه جثة تحترق، وشبان حولها يقومون بتصويرها.

القصة انطلقت من فتيل وانتهت بعشرات الضحايا وبينهما صورة جريمة بشعة لفنان.. تعرف على القصة الكاملة لليوم المشؤوم بولاية #تيزي وزو في هذا الفيديو pic.twitter.com/vpajpGfaUg — أوراس | Awras (@AwrasMedia) August 12, 2021

وطالب والد الشاب في تصريح لوسائل إعلام محلية، "السلطات بإحقاق الحق، داعيا الى الهدوء". كما طلب من السلطات تسليمه جثة ابنه لأنه لا يستطيع الانتقال الى تيزي وزو، قائلا "لا اعرف ما الذي ينتظرني هناك".

واندلعت الحرائق الاثنين الماضي في منطقة القبائل في شمال شرقي الجزائر، وتوسعت واجتاحت مناطق عدة، وتسببت بمقتل 69 شخصا بينهم 28 عسكريا كانوا يساعدون في إخماد النيران. ولا يزال بعض هذه الحرائق مستمرا.