الجزائر تفتح تحقيقا في جريمة حرق شاب حيا بعد اتهامه بإشعال حرائق... فيديو

أمرت نيابة الجمهورية لدى المحكمة، الضابطة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات قضية قتل مواطن عن طريق الحرق للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية، حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة دون عقاب.
ووفقا للنيابة: قامت مجموعة من عدة أشخاص بالهجوم على مقر الشرطة مستعملة العنف وتمكنت من إخراج أحد الثلاثة وسحبه إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته. كما تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية وإنقاذه لإصابات متفاوتة.
وانتشرت صور فيديو لشاب يتعرض للضرب على أيدي مجموعة كبيرة من شباب آخرين، ثم تظهر فيه جثة تحترق، وشبان حولها يقومون بتصويرها.
القصة انطلقت من فتيل وانتهت بعشرات الضحايا وبينهما صورة جريمة بشعة لفنان.. تعرف على القصة الكاملة لليوم المشؤوم بولاية #تيزي وزو في هذا الفيديو pic.twitter.com/vpajpGfaUg— أوراس | Awras (@AwrasMedia) August 12, 2021
وطالب والد الشاب في تصريح لوسائل إعلام محلية، "السلطات بإحقاق الحق، داعيا الى الهدوء". كما طلب من السلطات تسليمه جثة ابنه لأنه لا يستطيع الانتقال الى تيزي وزو، قائلا "لا اعرف ما الذي ينتظرني هناك".
واندلعت الحرائق الاثنين الماضي في منطقة القبائل في شمال شرقي الجزائر، وتوسعت واجتاحت مناطق عدة، وتسببت بمقتل 69 شخصا بينهم 28 عسكريا كانوا يساعدون في إخماد النيران. ولا يزال بعض هذه الحرائق مستمرا.
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