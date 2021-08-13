مطار بيروت بلا كهرباء ليلا... فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه من مطار بيروت الدولي، ظهرت فيه قاعة الانتظار وتسليم الحقائب في ظلام دامس بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وأظهر الفيديو المنشور المسافرين في الظلام حيث اشتكوا من بقائهم مدة ساعة كاملة دون كهرباء وإنارة في المطار الدولي.

وتفاقمت أزمة الوقود في لبنان، الذي عانى مؤخراً من انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق والمنازل والإدارات الرسمية، وزاد منها قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، حيث شهدت محطات الوقود في البلاد طوابير لتعبئة الوقود الذي بدأ ينفد تدريجيا من الأسواق.