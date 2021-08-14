المغرب يستخدم طائرات مراقبة لرصد حرائق الغابات

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن الطائرات تستطيع التحليق على علو 3000 متر في مختلف الفصول بفضل مقاومتها للرياح والأمطار والثلوج، لمراقبة الغابات طيلة شهر أغسطس/ آب الجاري، وذلك تفاديا لحرائق الغابات، خاصة بعد تحذيرات مديرية الأرصاد الجوية من موجة الحرارة التي يشهدها المغرب.
رصيف الصحافة: المغرب يستخدم طائرات "درون" متطورة لرصد حرائق الغابات https://t.co/u7v4125gBK #السلطة_الرابعة #حرائق_الغابات #طائرات_درون_— Hespress هسبريس (@hespress) August 13, 2021
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المبادرة الجديدة تدخل ضمن مشروع إدخال التكنولوجيا المتطورة إلى المجال الغابوي لمراقبة ورصد أي تحرك غير قانوني والتعجيل برصد أي حريق بمجرد وقوعه، مبرزا أنه شرع في تنفيذ الفكرة بإقليم بولمان في انتظار تعميم المشروع في مختلف أنحاء المغرب.
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