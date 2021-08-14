السيسي: النمو السكاني غير المخطط يجهض نتائج الإصلاح الاقتصادي

وجاء تصريح السيسي خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في مدينة بدر، صباح اليوم السبت، والتي أكد خلالها على أن بلاده تسعى لإتاحة 15 منطقة حرفية جديدة.
#عاجل| الرئيس #السيسي: الدولة حرصت على تسهيل الإجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة #eXtranews#الجمهورية_الجديدة— eXtra news (@Extranewstv) August 14, 2021
ونقلت قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم السبت، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حرصت على تسهيل الإجراءات اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبأن الحكومة المصرية تعتزم، وبقوة، إتاحة مناطق حرفية خلال الفترة المقبلة.
#عاجل| الرئيس #السيسي: ما تحقق الآن بفضل الشعب المصري الذي تصدى لمحاولات تخريب البلاد #eXtranews#الجمهورية_الجديدة— eXtra news (@Extranewstv) August 14, 2021
وذكر الرئيس السيسي أن بلاده تجري حوارا مجتمعيا حيال أي قرارات يتم اتخاذها، مضيفا أن ما تحقق الآن يعود إلى فضل الشعب المصري كله، بعدما تصدى لمحاولات تخريب البلاد.
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