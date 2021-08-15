تونس: إقبال كثيف من الشباب على اليوم الوطني الثاني للتطعيم ضد كورونا

انطلقت منذ صباح اليوم الأحد بالعاصمة تونس وكافة محافظاتها عمليات التطعيم ضد كورونا، وذلك في إطار اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف الذي دعت إلى تنظيمه رئاسة الجمهورية.

وتعنى عمليات التطعيم اليوم الفئة العمرية ما بين 18 و39 سنة من المسجلين وجوبا بمنظومة "إيفاكس" التي خصصتها وزارة الصحة.

وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، تتوزع عمليات التطعيم على 405 مراكز تلقيح بكامل انحاء البلاد، وفتحت هذه المراكز من الساعة السابعة صباحا إلى حدود الساعة السابعة مساء.

وتسعى وزارة الصحة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من الشباب لاسيما التلاميذ والطلبة تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية القادمة.

كما تطمح الوزارة إلى تطعيم 5 في المائة من التونسيين في غضون الـ15 من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق أنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون تونسي، خلال يوم واحد وهو الأحد الماضي 8 أغسطس/ آب 2021 في إطار يوم وطني مفتوح استهدف الفئة العمرية التي تفوق 40 سنة.