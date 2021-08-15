أول مولود إسرائيلي في دبي... وصف بـ"الحدث التاريخي"

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إيلان ستولمان، مسؤول السفارة الإسرائيلية في إمارة دبي، رزق بمولودة من زوجته، جاكي، أسماها ميا، وذلك بإحدى المستشفيات في دبي.
أول مولودة إسرائيلية في الامارات— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 15, 2021
تأتي للدنيا تزامنا مع مرور عام على اتفاقيات ابراهيم.
رزق القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان سازتولمان بطفلة وهي أول مولود إسرائيلي يولد على أرض الإمارات. الزوجان قررا ولادة طفلتهما بالامارات ليخلد اسمها في سجل السلام. الف مبروك🇦🇪🕊🇮🇱@IsraelDubai pic.twitter.com/nH3olUXTSa
وأفادت الصحيفة بأن طبيبة مسلمة من أصول أمريكية تولت القيام بالعملية القيصرية لزوجة إيلان ستولمان، لتصبح ابنته ميا، المواطن الإسرائيلي الأول الذي يولد في الإمارات، منذ توقيع السلام الإماراتي البحريني الإسرائيلي في الخامس عشر من سبتمبر/ 2020.
وأشار المسؤول في السفارة الإسرائيلية في إمارة دبي إلى أنه تلقى التهاني من مسؤولين بالإمارة، من بينهم قائد الشرطة الذي قدم للمستشفى لتهنئته، ووصف المولود الجديد بـ"الحدث التاريخي".
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