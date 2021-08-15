أول مولود إسرائيلي في دبي... وصف بـ"الحدث التاريخي"

أصبحت ميا ستولمان، ابنة رئيس السفارة الإسرائيلية في إمارة دبي، أول مولود إسرائيلي في الإمارات، منذ توقيع اتفاق السلام بينهما في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إيلان ستولمان، مسؤول السفارة الإسرائيلية في إمارة دبي، رزق بمولودة من زوجته، جاكي، أسماها ميا، وذلك بإحدى المستشفيات في دبي.

أول مولودة إسرائيلية في الامارات

تأتي للدنيا تزامنا مع مرور عام على اتفاقيات ابراهيم.

رزق القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان سازتولمان بطفلة وهي أول مولود إسرائيلي يولد على أرض الإمارات. الزوجان قررا ولادة طفلتهما بالامارات ليخلد اسمها في سجل السلام. الف مبروك🇦🇪🕊🇮🇱@IsraelDubai pic.twitter.com/nH3olUXTSa — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 15, 2021

وأفادت الصحيفة بأن طبيبة مسلمة من أصول أمريكية تولت القيام بالعملية القيصرية لزوجة إيلان ستولمان، لتصبح ابنته ميا، المواطن الإسرائيلي الأول الذي يولد في الإمارات، منذ توقيع السلام الإماراتي البحريني الإسرائيلي في الخامس عشر من سبتمبر/ 2020.

وأشار المسؤول في السفارة الإسرائيلية في إمارة دبي إلى أنه تلقى التهاني من مسؤولين بالإمارة، من بينهم قائد الشرطة الذي قدم للمستشفى لتهنئته، ووصف المولود الجديد بـ"الحدث التاريخي".

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