"أنصار الله": أمريكا تحصد الفشل بعد 20 عاما من احتلالها أفغانستان

علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، على تساقط المدن الأفغانية بيد حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، معتبرة ذلك حصاد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.

وقال رئيس الوفد المفاوض في الجماعة الناطق باسمها، محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، إن

"كل احتلال له نهاية طال الوقت أم قصر، وها هي أمريكا تحصد الفشل بعد 20 عاماً من احتلالها أفغانستان".

كل احتلال له نهاية طال الوقت أم قصر، وهاهي أمريكا تحصد الفشل بعد 20 عاما من احتلالها أفغانستان، فهل تعتبر دول العدوان من ذلك؟! ولمرتزقة العدوان أما آن لهم أن يدركوا أن الاستقواء بالأجنبي على أبناء البلد جريمة لا تأتي بدولة ولا جيش بل عاقبتها الخسارة والذل والعار! pic.twitter.com/5PVTreQtRc — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) August 15, 2021

وتساءل قائلا "فهل تعتبر [تتعظ] دول العدوان (في إشارة إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية) من ذلك؟"، حسب تعبيره.

وأضاف "أما آن لمرتزقة العدوان (يقصد الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف) أن يدركوا أن الاستقواء بالأجنبي على أبناء البلد جريمة لا تأتي بدولة ولا جيش بل عاقبتها الخسارة والذل والعار".

وحققت حركة طالبان انتصارات ميدانية واسعة على قوات الحكومة الأفغانية، وباتت تقترب أكثر من العاصمة كابل، والتي استقبلت عشرات الآلاف من الفارين من المناطق التي تشهد أعمال قتال، وتلك التي وقعت في يد الحركة.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

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