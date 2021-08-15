الجيش اللبناني يداهم محطات وقود مغلقة... خزنت البنزين ومنعته عن الشعب

واصل الجيش اللبناني، مداهمة محطات الوقود المغلقة أمام الشعب اللبناني في مناطق عدة.

وعملت قوات الجيش على مداهمة المحطات المغلقة، في مدينة صيدا، حيث تخزن البنزين والمازوت، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للجيش عبر موقع تويتر.

عمليات دهم محطات الوقود المقفلة والتي خزّنت مادتي البنزين والمازوت تتواصل في مدينة صيدا.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/MTMA0qTND7 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 15, 2021

وقال الجيش اللبناني من قبل إن "وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".

​وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء الماضي، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد. وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

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