إسرائيل تصادر 23 طنا من الشكولاتة كانت في طريقها إلى غزة

صادر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 23 طنا من ألواح الشكولاتة، عند معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر، كانت متجهة إلى قطاع غزة، بدعوى أنها استخدمت كوسيلة بديلة لتحويل الأموال إلى حركة "حماس".