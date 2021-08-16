الملك سلمان يصدر توجيها عاجلا بشأن عودة الطلاب في عدد من المراحل التعليمية وفق شروط محددة

وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، على عودة الطلاب في عدد من المراحل التعليمية إلى مقاعد الدراسة وفق شروط محددة، وذلك بعد عام ونصف العام من الدراسة عن بُعد بسبب جائحة "كورونا".

وأعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود، أصدر "التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي، بما يعكس اهتمام القيادة السعودية، بصحة الطلبة ومنسوبي التعليم، وتسخير الإمكانات لاستمرار رحلتهم التعليمية، والتكامل والتنسيق مع وزارة الصحة".

وحسب التوجيه الملكي، "يشترط على الفئات العمرية الـ12 عاما فأكثر الحصول على جرعتين من اللقاح، بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بتسجيل مواعيد لأخذ اللقاح آليّاً للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاح ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر.

وفيما يخص التعليم العام للفئة العمرية الأقل من 12 عاماً، "يشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية، وتعود الدراسة الحضورية بدءا من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى (70 في المئة) من السكان، أو تاريخ 30 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أيهما أسبق".

ووجة هيئة الصحة العامة، بتبليغ وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما تراه من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لعودة الدراسة الحضورية لتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا. كما تقوم الوزارة بالمتابعة مع كل الجهات المعنية، لسرعة "إنفاذ ما قضى به التوجيه الكريم، والتعميم على جميع إدارات التعليم بالترتيبات اللازمة لذلك، حسب التوجيه".

#لعودة_حضورية_آمنة؛ صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي ١٤٤٣هـ، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة أبنائها وبناتها الطلبة ومنسوبي التعليم، وتسخير الإمكانات لاستمرار رحلتهم التعليمية، والتكامل والتنسيق مع وزارة الصحة.https://t.co/6bW6xvrKjm pic.twitter.com/hvE6ZH7IGN — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) August 16, 2021

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، عن تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1041 حالة، ووفاة 13 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة. وبذلك تنخفض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في المملكة بشكل ملحوظ عن يوم السبت (609 إصابات و11 وفاة).

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