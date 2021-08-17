بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصدر بيانا بشأن قطع إمدادات مياه النهر الصناعي

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قطع إمدادات مياه النهر الصناعي، بعد أيام من تهديد مسلحين يطالبون بإطلاق سراح مسؤول من عهد العقيد الراحل معمر القذافي من السجن.

وناشدت البعثة الأممية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني ، جميع الجهات الفاعلة بتغليب المصلحة العليا للبلاد لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه واحترام بناها التحتية وحمايتها، مؤكدة أن هذه الأفعال تعد من أشكال العقاب الجماعي للمواطنين ويتعين مقاضاة جميع مرتكبيها بأقصى حد يسمح به القانون

وقالت إن "إعاقة البنى التحتية مثل النهر الصناعي تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو أمر ينبغي إدانته خاصة عندما يتم استخدامه للابتزاز بغية الحصول على مكاسب سياسية".

وكررت بعثة الأمم المتحدة، التأكيد على أنه لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمدادات المياه، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى ضمان استئناف إمدادات المياه على الفور واحترام البنية التحتية للمياه وحمايتها.

وكانت السلطات الليبية قطعت إمدادات المياه عن مناطق واسعة من البلاد بعد أن هدد مسلحون يطالبون بإطلاق سراح مسؤول من عهد القذافي من السجن بتخريب شبكة المياه. وقالت سلطة مياه النهر الصناعي العظيم، إن إمدادات المياه توقفت عن المناطق الغربية والجنوبية الغربية من ليبيا خلال ليل السبت إلى الأحد.

واتخذت سلطة المياه القرار بقطع الإمدادات بعد أن اقتحم مسلحون، الخميس الماضي، العديد من مراكز توزيع المياه مطالبين بإطلاق سراح عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات اللليبية السابق. وقالت إن المسلحين أعطوا السلطات مهلة 72 ساعة لإطلاق سراح السنوسي من السجن في طرابلس.

وكان السنوسي، وهو شقيق زوجة العقيد الراحل معمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، قد حُكم عليه بالإعدام في 2015 بسبب دوره المزعوم في محاولة إخماد انتفاضة 2011 التي توجت بالإطاحة بالقذافي وقتله.