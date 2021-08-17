ميقاتي: أمامنا بعض الأمتار القليلة من مسابقة تشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن الحوار مع الرئيس ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة كان "إيجابيا"، معربا عن أمله في أن تتشكل الحكومة قريبا.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي بقصر بعبدا: "لا يزال أمامنا بعض الأمتار القليلة من مسابقة تشكيل الحكومة"، مضيفا أن "الحوار مع الرئيس كان إيجابيا، ونتمنى أن تبصر الحكومة النور قريباً".

وأضاف: "اليوم نستكمل المشاورات والنية عند الجميع بتشكيل الحكومة​ لأن عدم التشكيل خطيئة بحق الوطن، وكلنا نعلم أننا بحاجة إلى حكومة تواكب التطورات الحالية".

ورداً على سؤال حول وجود عقبات، قال ميقاتي:

"من قال أن هناك عقبة أساسية اسمها وزارة الداخلية؟ المهم لدي أن أزيل أي عقدة موجودة لأن الحكومة من الضروري أن تتشكل".

وأوضح أنه "قلت منذ يوم تكليفي لا أرتبط بزمن معين، نعمل بكل جهد لإزالة العقد والعقبات الموجودة وقلت إن تشكيل الحكومة في لبنان ليست بهذه السهولة، هي عبارة معادلة حسابية صعبة، الحكومة هي لكل لبنان، والأكيد أن هناك ولاءات داخل الحكومة ولكن نريدهم ممن لديهم الجدارة والكفاءة لاستلام حقيبتهم".

وقال ميقاتي: "إننا نعمل بجهد لإزالة كل العقبات، وتشكيل حكومة تراعي كل التوازنات قد يستغرق بعض الوقت". وأوضح رئيس الوزراء المكلف، أنه على تواصل دائم مع رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، مشيرا إلى أن الأخير يشجع على تشكيل الحكومة بأسرع وقت.

كما شدد ميقاتي على أن أكثر شخص داعم لتشكيل الحكومة هو الرئيس سعد الحريري. مضيفاً: "أمامنا بعض الأمتار من مسابقة تشكيل الحكومة ونتمنى أن نحلها بطريقة لائقة ومقبولة من الجميع".

ويعاني لبنان العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي أدخلت البلاد في حالة من العجز، وأدت إلى تدهور الأوضاع وخروج الشعب إلى الشوارع احتجاجا على ما يحدث، مطالبين السلطات المعنية بالتراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها، خاصة بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات والتي بدورها ستؤدي إلى كارثة اجتماعية حتمية.