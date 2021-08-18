شمخاني: مآل كل احتلال هو الطرد المذل

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأربعاء، إن مآل كل احتلال هو الطرد المذل، وذلك تعليقا على الخروج الأمريكي من أفغانستان.

ونشر شمخاني تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، بهدف التعليق على الخروج الأمريكي من أفغانستان، وسيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، على البلاد.

وأكد علي شمخاني أن المصير الذي لقيته الولايات المتحدة الأمريكية من قبل في فيتنام والعراق، والآن في أفغانستان، سيكون هو المصير المحتوم لـ"كيان الاحتلال الصهيوني أيضا"، على حد قوله.

نهاية أي احتلال هو طرد بذل ومهانة، المصير الذي حلّ بامريكا في فيتنام و #أفغانستان والعراق هو المصير الحتمي للكيان الصهيوني المحتل. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) August 18, 2021

وأحكمت حركة طالبان قبضتها على أفغانستان؛ تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في أيار/ مايو الماضي، وينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ودخل مقاتلو الحركة، الأحد الماضي، العاصمة كابول، دون أن يواجهوا مقاومة تذكر من القوات الحكومية، خاصة بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد؛ "حقنا للدماء"، على حسب قوله.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

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