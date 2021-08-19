السعودية... توقيف 11 مواطنا أشعلوا النار بمتنزه الملك عبد العزيز الوطني

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية توقيف 11 شخصا لقيامهم بإشعال النار داخل منتزه الملك عبد العزيز الوطني في منطقة السودة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 11 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة".

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (11) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/yb6NVDMOTZ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) August 18, 2021

​والسودة إحدى القرى السياحية في السعودية تتبع منطقة "عسير"، وتضم منتزه الملك عبد العزيز ويحتوي على مناظر طبيعية خلابة، وخدمات متنوعة للزائرين والسياح.

ولفت المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي إلى أن "الإجراءات النظامية كافة طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال".

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية في جميع مناطق المملكة.

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