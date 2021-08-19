وزيرة الخارجية الليبية تعرب عن تقديرها لدعم روسيا لحكومة الوحدة الوطنية

أعربت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، عن تقدير ليبيا للجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية، و للدور الروسي في وقف إطلاق النار في البلاد.

وقالت المنقوش قبيل الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "نقدر الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية.. وأريد أن أثمن على دور روسيا الإيجابي متمثلا في دور فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين على الجلوس معا إلى طاولة التفاوض و الحوار".

يتبع...