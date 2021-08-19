وزيرة خارجية ليبيا: نثمن الدعم الروسي في خروج المرتزقة من ليبيا

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن بلادها تثمن الدعم الروسي في خروج المرتزقة من ليبيا.

وأوضحت المنقوش في مؤتمر مشترك مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، "نقدر الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية.. وأريد أن أثمن على دور روسيا الإيجابي متمثلا في دور فخامة للرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين في الجلوس معا على طاولة التفاوض والحوار".

وأضافت أن "انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب أن ننظر إليه بطريقة واقعية... والانسحاب يجب أن يكون مقنن ومدروس وعلى مراحل".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المؤتمر على أن موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب جميع القوات والعسكريين الأجانب دون استثناء من الأراضي الليبية.

وقال لافروف: "أكدنا دعم روسيا الاتحادية للقرارات التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في اجتماعها قبل خمسة أيام، حول ضرورة انسحاب جميع العسكريين الأجانب دون استثناء من أراضي ليبيا".

وأكد لافروف على أن "روسيا مستعدة للمشاركة في العمل لتنسيق معايير انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا".