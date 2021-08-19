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    سكان الحسكة السورية في وقفة احتجاجية بسبب قطع مياه الشرب

    "نموت عطشا".. سكان الحسكة السورية: خذلنا الصمت الدولي عن قطع مياه الشرب

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    نظمت الفعاليات الشعبية والرسمية والدينية في مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا، وقفة احتجاجية تنديدا بجريمة إيقاف تشغيل (محطة علوك) وقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن، بسبب التنافس بين الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي من طرف، والفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي من طرف آخر، وتخاذل المنظمات الدولية تجاه هذه الجريمة.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن المشاركين في الوقفة التي أقيمت في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد، رفعوا الأعلام واللافتات المنددة بجرائم الجيشين التركي والأمريكي، ودفع المسلحين الموالين لهما إلى إيقاف تشغيل المحطة بشكل متكرر في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن حرمان الأهالي من مصدر مياه شربهم الوحيد، مطالبين الهيئات الأممية والمنظمات الدولية بمحاسبة كل من يشارك في حرمان مليون مواطن من مصدر المياه الوحيد.

    وتوقفت محطة مياه علوك الواقعة في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والمغذية لمدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي من المحافظة عن العمل، بسبب ممارسات الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي التي أوقفت تغذية المحطة بالكهرباء بحجة عدم التزام الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي بتشغيل المحطة بشكلها الطبيعي.

    وأكدت كلمات المشاركين في الوقفة أن جريمة قطع المياه عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة والريف الغربي لمحافظة الحسكة، هي جريمة حرب وفق المواثيق الدولية التي تنص على عدم استخدام المياه كسلاح لمحاربة الأهالي ووصمة عار بحق المنظمات الأممية والهيئات الدولية التي تلتزم الصمت تجاه تلك الجريمة مشيرين إلى أن هذه الجريمة لن تنال من صمود أبناء المحافظة.

    سكان الحسكة السورية في وقفة احتجاجية بسبب قطع مياه الشرب
    © Sputnik . Attia Al Attia
    سكان الحسكة السورية في وقفة احتجاجية بسبب قطع مياه الشرب

    وقال المونسنيور جوزف شمعي المدبر البطريركي لأبرشية الحسكة ونصيبين للسريان الكاثوليك لمراسل "سبوتنيك" أن وقفة الاحتجاج التي يشارك بها أبناء مدينة الحسكة هي رسالة عاجلة للمجتمع الدولي كي يتحرك ضد القوة المحتلة والمسؤولة عن جريمة حرب موصوفة بقطع المياه عن أكثر من مليون مواطن وأن الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة هو مشاركة بها وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العاملة في الحسكة أن يكون لها دور أكبر لإعادة المياه إلى مجاريها وتأمين المياه.

    بدوره عضو مجلس الشعب عن محافظة الحسكة علي عودة الجضعان انتقد في حديثه  لــ"سبوتنيك" الدور السلبي وغير الفاعل للمنظمات الدولية والإنسانية والتي لم تقم بدورها المنوط بها، حيث سقطت كل المواثيق الدولية الإنسانية على أبواب مدينة الحسكة التي دخلت شهرها الرابع بدون مياه للشرب ، بسبب جريمة قطع المياه عن مليون مدني من قبل الفصائل الموالية للاحتلال الأمريكي والتركي على الأراضي السورية.

    إبراهيم رئيسي
    © AFP 2021 / ATTA KENARE
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    وبين الشيخ عجيل الوردي أحد وجهاء قبيلة الجحيش في الحسكة لـ "سبوتنيك" أن سكان مدينة الحسكة بكافة مكوناتهم واعراقهم هم ضحايا جرائم الاحتلالين التركي والأمريكي وميليشياتهم فمنذ ما يقارب العام ونصف العام تستمر معاناة إيقاف محطة علوك بشكل متكرر وسعي المواطنين لتأمين كميات كافية من مياه الشرب يومياً في ظل صمت دولي مطبق تجاه جريمة حرب موصوفة.

    وبين مدير قسم المشتركين في المؤسسة العامة للمياه في الحسكة المهندس علي الصالح لــ"سبوتنيك" أن محطة علوك توقفت عن العمل بشكل كامل بعد قيام تنظيم "قسد" بإيقاف التغذية الكهربائية المشغلة للمحطة والقادمة من محطة كهرباء الدرباسية ،مع قطع الكهرباء القادمة من سد تشرين بريف حلب عن محطة مبروكة بريف رأس العين المغذية لمدينتي رأس العين شمالي الحسكة وتل ابيض بريف الرقة،بحجة عدم التزام الطرف التركي بتشغيل كامل المحطة وعدم إزالة التعديات على خط (الدرباسية – علوك) من قبل مسلحي الفصائل "التركمانية".

    ونوه إلى أنه رغم تزويد محطة مياه علوك خلال الأيام السابقة بالتيار الكهربائي القادم من محطة كهرباء الدرباسية وبالكميات الكافية إلا أنها لم تعمل إلا بالحدود الدنيا نتيجة قيام الاحتلال التركي ومرتزقته بالتعدي على الخطوط الكهربائية وسرقة الكهرباء المخصصة للمحطة مع سرقة المعدات والتجهيزات الخاصة بالآبار.

    وأشار المهندس الصالح إلى أنه في ظل انقطاع المياه القادمة من محطة علوك عما يقارب المليون مواطن في مدينة الحسكة والريف الغربي فإن جهود المؤسسات المعنية في المحافظة وبالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية مستمرة بتوفير مياه الشرب للأهالي عن طريق تعبئة الخزانات المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة وبشكل يومي والتي لا تغطي 15% من حاجة السكان".

    يشار أن مدينة الحسكة وريفها وبلدة تل تمر وقراها تعيش أزمات في انقطاع مياه الشرب والكهرباء بشكل متتالي منذ سيطرة الجيش التركي على مدينة رأس العين شمالي الحسكة في الشهر 11 من عام 2019، والتي تضم المصدر الوحيد لمياه الشرب (آبار علوك) حيث فشلت كل المساعي في إيجاد حلول لتحييد المحطة عن الصراعات العسكرية بين المجموعات المسلحة "الكردية " من طرف و"التركمانية" من طرف أخر والتي يدفع ثمنها المدنيين.

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