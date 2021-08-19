رئيس أركان الجيش الجزائري: الحرائق الأخيرة عينة من مؤامرة شاملة تستهدف بلادنا

قال الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في الجزائر، إن الحرائق التي شهدتها بعض المناطق أخيرا في البلاد، عينة من مؤامرة شاملة على البلاد.

ودعا شنقريحة، في كلمة له، نقلها موقع "النهار" الجزائري، "إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والحيطة والحذر لإحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضد بلادنا"، وأضاف: "النيران التي اندلعت في الفترة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن، ماهي إلا عينة صغيرة من هذه المؤامرة الشاملة والمتكاملة الأركان، التي لطالما حذر منها، وأدرك مبكرا خلفياتها وأبعادها".

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري على أن الشعب قدم أروع صور التضامن والتآزر، و"لم ينجرفوا أبدا وراء الخطابات المسمومة لدعاة الفتنة والتفرقة".

وتابع: "إننا لعاقدون العزم على إفشال هذه المؤامرة، مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، مسنودين في ذلك بشعبنا الأبي، الذي قدم أروع صور التضامن والتآزر خلال هذه المحنة".

وأضاف: "بل أصبح (الشعب) أكثر وعيا من أي وقت مضى، بأن أعداء الأمس واليوم يستهدفون وحدة بلادنا، انتقاما منها لمواقفها الشجاعة ووقوفها غير المشروط مع القضايا العادلة في كافة ربوع العالم".

وأمس أعلنت الجزائر، السيطرة على كافة حرائق الغابات في عموم البلاد، بعد تمكنها من إخماد 7 حرائق في الـ24 ساعة الماضية.

وصرحت إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها، أن "أفراد الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 7 حرائق غابات في كل من عين الدفلى، والبليدة، وبجاية (وسط)، وسطيف وخنشلة (شرق) بحريق واحد لكل منها، وحريقان في جيجل (شرق)".

وأضاف البيان أن إدارة الحماية المدنية لم تسجل أية حرائق أخرى في عموم البلاد حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

ومنذ أيام تشهد نحو 20 ولاية جزائرية حرائق غابات غير مسبوقة، رافقتها موجة حر قياسية ورياح جنوبية قوية، وتسببت هذه الحرائق في وفاة 69 شخصا منهم 28 عسكريا، وفق بيانات رسمية، أغلبهم بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل شرقي العاصمة الجزائر.