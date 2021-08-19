طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في سوريا من أجواء لبنان والدفاعات تسقطها... فيديو

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" بسماع دوي انفجارات بسبب صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، حاولت استهداف بعض المواقع في ريفي العاصمة دمشق ومحافظة حمص.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني رفيع في سوريا، معلومات تفيد بعبور "صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، حاولت استهداف بعض مواقعنا في ريفي العاصمة دمشق وحمص".

وأكد المصدر أن "صواريخ دفاعنا الجوي تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

שני טילים נפלו בהרי קלמון בגבול לבנון-סוריה. טרם ברור אם זה טילים ממטוסים או טילי נ"מ. כך מדווח ב"אל-ג'דיד" 🇮🇱🇱🇧🇸🇾#سوريا #دمشق #لبنان@IsraelHayomHeb pic.twitter.com/nEwmL2xjtK — Dean Shmuel Elmas (@ElmasDean) August 19, 2021

ونوه المصدر إلى أن الجهات الأمنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناتجة عن سقوط الصواريخ التي تم اعتراضها فوق الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري تابع للجيش السوري: "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم (الخميس)، نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".