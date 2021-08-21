وزارة الصحة العراقية تحذر من انهيار النظام الصحي في البلاد

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، من انهيار النظام الصحي في البلاد، إذا واصلت إصابات فيروس "كورونا" الارتفاع بهذه الوتيرة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في تصريحات مع " قناة العربية "، النقاب عن أكبر تحد تواجهه الوزارة وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن النظام الصحي في العراق يعاني من أزمات كبيرة.

وأشار البدر، إلى أن العمل جار على تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية، مطالبا الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة بالتطعيم ضد كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة القدرة على استيعاب حالات الإصابة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد في وقت سابق اليوم أن الوضع الصحي في العراق خطير بسبب فيروس "كورونا"، مضيفا بالقول "وجّهنا قبل الامتحانات بتوفير مطلق للإمكانات، لإجراء العملية الامتحانية بانسيابية ويسر، وبإجراءات تحافظ على سلامتكم وسلامة الملاك التدريسي".

وتوجه صباح اليوم 483 ألفا 239 وطالبا وطالبة في العراق، لأداء الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية بصفوفها المنتهية في دورها الأول للعام الدراسي 2020 - 2021.