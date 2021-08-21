السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

استقبلت المملكة العربية السعودية، أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج، وذلك في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لأداء مناسك العمرة لهذا العام والصلاة في المسجد النبوي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية ، "وصل أمس الجمعة الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق "أربيل" عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يفوق الـ100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1443هـ والصلاة في المسجد النبوي".

وأشارت الوكالة إلى أن مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة، هاني الصاعدي، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار، راكان بن حسن السباعي، كانا في استقبال المعتمرين بالمطار، مؤكدة إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات للمعتمرين، حسب الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك أثناء إنهاء إجراءات دخولهم عن طريق استخدام أحدث الأجهزة التقنية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، السبت الماضي، أنها سترفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين بشكل تدريجي حتى تصل إلى 2 مليون معتمر شهريا. وقالت وزارة الحج والعمرة إنها ستبدأ في استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأوضحت وزارة الحج أنها ستبدأ في استقبال المعتمرين بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، حتى تصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريا.

والشهر الماضي، اختتمت السعودية موسم الحج لهذا العام والذي جرى تنظيمه بمشاركة عدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألف حاج فقط من المتواجدين داخل المملكة، وسط ضوابط صحية صارمة لتفادي تداعيات كورونا.

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