"حزب الله" يصدر بيانا للرد على "مقتل عدد من عناصره جراء قصف على سوريا

كشف "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، حقيقة مقتل عدد من عناصره جراء القصف الأخير على سوريا.

ونفى الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان نقلة " قناة المنار "، ما "تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، عن استشهاد عدد من مجاهدي المقاومة الإسلامية جراء العدوان الأخير على سوريا ليل الخميس الماضي"، مشيرا الى أن "لا وجود للمقاومة في الأماكن التي استهدفها العدوان".

ودعا الإعلام الحربي وسائل الإعلام إلى عدم المساهمة في نشر أخبار تخص المقاومة قبل مراجعة المعنيين.

وكانت وكالة "فرانس برس" الفرنسية قد ذكرت أن الغارات الإسرائيلية على مناطق في سوريا ليلة الخميس الماضي، أدت إلى مقتل 4 أفراد على الأقل من "حزب الله" اللبناني، مؤكدة أن مقاتلي حزب الله قتلوا في منطقة قارة القريبة من الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة حمص ومن حدود لبنان الشرقية.

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